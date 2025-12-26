Haberler

Burhanettin Duran: İbadet Mekânlarını Hedef Alan Bu Menfur Saldırı, Suriye'deki Barış Ortamını Zedelemeyi Amaçlayan Açık Bir Provokasyon

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin Humus kentindeki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı ve Türkiye’nin insan hayatını hedef alan bu eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısına, "İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." sözleriyle tepki gösterdi.

Suriye'nin Humus kentinde bir camiye terör saldırısı gerçekleştirildi. Caminin ve sivillerin hedef alındığı saldırıya İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Duran şunları kaydetti:

" Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz. İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
