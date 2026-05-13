DMM, "Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve Türkiye'nin Somali ile meşru işbirlikleri yaptığı vurgulandı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Somali'nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Somali Federal Hükümeti ile uzun yıllardır meşru ve uluslararası hukuka uygun bir işbirliği yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan, 'Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu, askeri unsurlarını Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri, Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedeflerine odaklanmıştır. Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali'nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte, Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir."

Açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş Somali halkı arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi amaçlayan bu tür kara propaganda faaliyetlerine ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
