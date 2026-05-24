Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiği olayı kınayarak, Türkiye'nin Pakistan ile terörle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek, bu menfur saldırının en güçlü biçimde kınandığını bildirdi.

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beluçistan eyaletinde bugün bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısında meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu kaydedilerek, "Bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışma yinelendi.

Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
