Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesinde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı "toplama kamplarına, savunma imkanları elinden alınmış bir millete, yapay zeka desteğiyle canlı yayında yapılmış bir soykırım" olduğunu bildirdi.

Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesinde konuştu.

Soğuk savaş döneminde kurulan ittifakların, sanki çok uzun sürmesi gereken ittifaklarmış gibi bir sanal algı oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, hem bakanlık hem de daha önce görev aldığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlerinde bunun farkına vardığını söyledi.

Yılmaz, buna karşın dünya tarihinin "ittifakların sürekli değiştiği ve gerilimlerin sürekli kapıya dayandığı" birçok dönemden oluştuğunu dile getirdi.

"Sadece büyük bir güç gerçekten çok ciddi bir hegemonik alan oluşturduğunda ve küreselliğini tamamladığında geçici bir barış dönemi yaşanıyor." diyen Yılmaz, küresel yönetişim sistemindeki pasif ve agresif yönetim tedbirlerinin orta büyüklükteki güçlerin hareket alanını daralttığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin çivilerinin çıktığını belirten Yılmaz, böyle bir dönemde Türkiye dahil orta büyüklükteki ülkelere uluslararası krizlerde daha fazla yer açılmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, sistemden müstefit aktörlerin zayıfladığına işaret ederek, bu durumda Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkelerin "gerçekten uluslararası hukuka referans yapan ve bunu ayakta tutan ülkeler" olarak öne çıktıklarını söyledi.

Sistemin nasıl yeniden kurulabileceği ve yeni bir adil dünya için nasıl çalışılması gerektiği yönünde çaba sarf ettiklerini kaydeden Yılmaz, sistemin tıkanıklığını aşmak amacıyla Türkiye olarak sahada muhtelif aktörleri daha fazla aktifleştirmeye çabaladıklarını belirtti.

Soykırımın "öngörülemeyecek" sonuçları

Savaş sonrası kurulan sistemin "soykırım bir daha olmasın" mottosu taşıdığını ancak soykırımın yeniden yaşandığını vurgulayan Yılmaz, sistemin sahiplerinin "soykırımın failleri" olduğu bir dönemde trajedi yaşandığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırıma dikkati çeken Yılmaz, "Gazze'deki durum toplama kamplarına, savunma imkanları elinden alınmış bir millete, yapay zeka desteğiyle canlı yayında yapılmış bir soykırım." dedi.

Soykırımın büyük bir dehşet uyandırdığını kaydeden Yılmaz, böylesi büyük bir zulmün küresel bazda yeni sistemin oluşması ve hukukun şekillenmesi dahil "öngörülemeyecek sonuçlar" doğurabileceğini belirtti.

Zirvede, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Veysel Kurt da konuşma yaptı.