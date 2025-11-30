Haberler

Türkiye'den İnsansız Savaş Uçağı ile Tarihi Başarı

Türkiye'den İnsansız Savaş Uçağı ile Tarihi Başarı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın, dünya genelinde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez hava-hava füzesi ile hedef imha ettiğini açıkladı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yetkinliğini ve mühendislik gücünü gösteriyor.

MSB: KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI İLE BİR İLKİ DAHA BAŞARDIK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) atışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir. Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar Kızılelma, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz" denildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde yeni bir çağ. İnsansız bir savaş uçağının görüş ötesi angajmanı başarıyla gerçekleştirmesi; sensör füzyonundan uçuş kontrol algoritmalarına, radar teknolojilerinden hava-hava füzesine uzanan geniş bir mühendislik zincirinin aynı hedefte bütünleştiğini gösteriyor. Bu bütüncül yaklaşım, savunma sanayiimizin artık platform, sistem ve mühimmat ekseninde yerli ve milli bir ekosistemi uçtan uca tasarlayan ve üreten bir noktaya ulaştığını kanıtlıyor. Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün katkılarıyla ortaya konan bu başarı, yalnızca bugünün değil, Türkiye'nin uzun vadeli havacılık vizyonunun da güçlü bir ifadesidir. Emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Bu stratejik yürüyüş, geleceğin teknolojilerini kendi aklıyla üreten bir Türkiye'yi inşa ediyor" dedi.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL'DAN AÇIKLAMA

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise yaptığı açıklamada, "Dünyada ilk kez insansız savaş uçağından AESA radar teknolojisi kullanılarak ateşlenen görüş ötesi hava-hava füzesi ile hedef imha edildi. Ülkemize göklerde yeni bir çağ açan bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
