Türkiye'den 25 Mayıs Afrika Günü Kutlaması

Dışişleri Bakanlığından "Afrika Birliği'nin 63. kuruluş yıl dönümüne tekabül eden ve Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Afrika Birliği'nin (AfB) stratejik ortağı Türkiye'nin, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazan-kazan ilkesi temelinde kıtanın kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ve işbirliğimizin daha ileri taşınmasına imkan sunacak olan Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını titizlikle yürütüyoruz. Türkiye ve Afrika, barış, refah ve istikrarı bölgesel ve uluslararası düzeyde hakim kılmak için birlikte çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Afrika politikası

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 1998'de başlayan Afrika'ya Açılım Politikası, 2013 itibarıyla Afrika Ortaklık Politikası'na evrildi.

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikası sayesinde son 25 yılda Türkiye-Afrika ilişkilerinin siyasi, ticari, güvenlik, askeri, kültürel ve kalkınma dahil tüm boyutlarında kayda değer ilerleme sağlanırken ülkenin 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı, 2024'te 44'e yükseldi.

Buna karşılık, Türkiye'de büyükelçiliği bulunan Afrika ülkelerinin sayısı arttı, 2008'de 10 olan sayı 2024'te 38'e yükseldi.

Son olarak Mozambik ve Botsvana, Türkiye'de büyükelçilik açma kararı alırken Türkiye'nin kıtadaki diplomatik temsilciliklerinin sayısında yaşanan artış, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkiler her alanda başarıyı getirdi.

Türkiye, bugüne kadar Afrika'dan 50 ülkeyle Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 32 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 17 ülkeyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 35 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 21 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 29 ülkeyle Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzaladı.

49 Afrika ülkesiyle İş Konseyi kurulurken Türkiye'nin 2002'de 4,3 milyar dolar düzeyinde olan Afrika'yla ticaret hacmi, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları, 2003'te 67 milyon dolarken 2024'te 10 milyar dolara ulaştı.

Türk yükleniciler, 2025 sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlenirken Türkiye'nin resmi ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank, Afrika Finans Kuruluşunun (AFC) daveti üzerine, Aralık 2023'te AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı haline geldi.

Afrika kıtasında 2000'li yılların başında TİKA temsilciliği bulunmazken bugün TİKA'nın kıtada 22 temsilciliği faaliyet gösteriyor.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 12 Afrika ülkesinde çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Maarif Vakfı, 27 Afrika ülkesinde 200 kurumuyla 25 bin civarında öğrenciye eğitim veriyor.

2025 sonu itibarıyla 65 bin civarı Afrikalı öğrenci, Türkiye'de yükseköğrenimine devam ediyor.

Türkiye, Somali, Sudan ve Nijer'de sırasıyla Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin kurulmasına öncülük etti.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki ilişkilerinin yanı sıra Afrika Birliği (AfB) ile ilişkileri de geçen yıllar içinde kurumsallaştı.

2005'te AfB'ye gözlemci üye olan Türkiye, 2008'de AfB tarafından stratejik ortak ilan edildi.

İstanbul'da 18-21 Ağustos 2008'de düzenlenen 1. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle ilişkiler, sürdürülebilir mekanizmaya kavuşturuldu.

19-21 Kasım 2014'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da 2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, 16-18 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirildi.

2026'da düzenlenmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.