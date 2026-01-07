Haberler

Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de bu yıl itibarıyla faal dernek sayısı 101 bin 823'e ulaştı. İstanbul, 23 bin 460 dernek ile ilk sırada yer alırken, Ardahan en az derneğe sahip il oldu. Derneklerin çoğu sosyal dayanışma ve mesleki alanlarda faaliyet gösteriyor.

Türkiye'deki faal dernek sayısı bu yıl itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) istatistiklerine göre, geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.

Faal dernek sayılarına bakıldığında İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken, Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5'te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre en az faal derneğe sahip il, 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.

Ülkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor.

Derneklerin çoğu mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.

İsimleri dikkati çekenler

Derneklerin faaliyet alanları kadar, tercih edilen ilginç isimler de dikkati çekiyor.

Kayıtlarda, "Hungobungo", "Başardım Abi", "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım", "Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler", "Dededen Toruna", "Kalbi Güzel İnsanlar", "Hayır Duası", "Bir Şey Yapmalı" ve "Yeşil Sırtlılar" gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı