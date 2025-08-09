Türkiye'de Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıkıyor

Bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Hatay'ın Defne ilçesi 47,8 derece ile en yüksek sıcaklığı kaydetti. Meteoroloji, sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Hatay, Defne47,8
Adana, Seyhan47,5
Şırnak, Cizre46,9
Mersin, Mezitli46,8
Osmaniye, Sumbas46,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,8
Kilis, Elbeyli45,7
Gaziantep, Karkamış45,3
Kahramanmaraş, Andırın45,3
Antalya, Serik45
Mardin, Nusaybin44,8
Siirt, Kurtalan44
Aydın, Çine43,9
Muğla, Milas43,8
Diyarbakır, Sur43,5
Burdur, Bucak43,1
Batman, Hasankeyf43
Adıyaman il merkezi42,6
İzmir, Beydağ42,2
Eskişehir, Sarıcakaya41,3
Denizli, Sarayköy40,9
Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara40,6

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
