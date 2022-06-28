Türkiye'de konser ve festivaller iptal edilirken sanatçılar eğlencenin yok edilmesinden korkuyor - Haberler

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Türkiye'de konser ve festivaller iptal edilirken sanatçılar eğlencenin yok edilmesinden korkuyor

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de zorlu bir seçim sürecine girilirken bazı konser ve festivallerin iptal edilmesi, Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemesi ve devam eden müzik yasakları ülkede kutuplaşmayı gözler önüne seriyor.

Türkiye'de zorlu bir seçim sürecine girilirken bazı konser ve festivallerin iptal edilmesi, Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemesi ve devam eden müzik yasakları ülkede kutuplaşmayı gözler önüne seriyor.

DailyMotion.com / Güncel

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