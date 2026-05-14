'Engelsiz Sahne' ile tiyatro herkes için erişilebilir olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen 'Engelsiz Sahne' uygulaması, 15-16 Mayıs'ta 11 ilde tiyatro oyunlarını erişilebilir formatta sahneleyecek. Engelli izleyicilere özel desteklerle, kültür ve sanat etkinliklerine eşit erişim sağlanması hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğindeki 'Engelsiz Sahne' uygulaması kapsamında, Türkiye'de ilk kez tiyatro oyunları erişilebilir formatta sahnelenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; '16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü' kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, 15-16 Mayıs'ta Devlet Tiyatroları'nın 11 ildeki sahnelerinde izleyiciler erişilebilir tiyatro deneyimi yaşayacak. 'Erişilebilir Sahne' temasıyla sahnelenecek oyunlarda işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili çevirisi, görme engelli bireyler için ise sesli betimleme desteği sunulacak. Böylece engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerini diğer izleyicilerle birlikte eşit koşullarda takip edebilmesi amaçlanıyor.

İLK OYUN ANKARA'DA

Etkinlikte ortopedik engelli bireyler de ücretsiz olarak tiyatro gösterimlerine davet edilirken, salonlarda belirli sayıda kontenjan ayrılacak. Uygulamayla yalnızca kültür ve sanat faaliyetlerine erişimin artırılması değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığın ve kapsayıcı kültür anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. 'Engelsiz Sahne' kapsamındaki ilk oyun, 15 Mayıs'ta Ankara Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek 'Dosya Kelebek' olacak. Program kapsamında 16 Mayıs'ta Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Ordu ve Sivas'ta da erişilebilir tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
