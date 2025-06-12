Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor

Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV aşısı için çalışmaların sürdüğünü ve 2025 yılı sonunda aşı programının başlatılacağını açıkladı. Memişoğlu, "13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hale geleceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hpv aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz." dedi.

MEMİŞOĞLU'NDAN "HPV AŞISI" MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, HPV aşısıyla ilgili müjdeyi verdi.

"2025 YILININ SONUNDA BAŞLIYORUZ"

Memişoğlu, 2025'in sonunda HPV aşı programını başlatacaklarını söyledi. Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Koruyucu Sağlık Önceliğimiz" diyerek attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz.

Şimdiden hayırlı olsun. HPV'nin özellikle rahim kanseri yapma riski olan iki suşu var. 2025'in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız. 13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hale geleceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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