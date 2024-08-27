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Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

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Türkiye'de son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Böylelikle ülkedeki parti sayısı 151'e yükseldi.

Türkiye'de ağustos ayında yeni kurulan Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Güçlü Anadolu Partisi ve Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ile birlikte faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesi yayımlandı.

5 YENİ PARTİ KURULDU

Listeye göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Partisi Türkiye Partisi Yargıtay Türkiye Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Kosovali:

kanarya sevenler derneği

7
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sade vatandaş:

dünyada olsa siyasete girdiğinizde eziyet çekersiniz ama netekim Türkiyede iktidar veya muhalefet farketmez bir eli yağda bir eli ballı kaymaklı,bir sürü ayrıcalıklı bol torpilli normal veya iki dakikada olunan emeklik maaşında içlerinden hiç biri arkadaş halk bu durumdayken biz bu paraları ayrıcalıkları haketmiyoruz demiyorlar meclis yalnız bu konuda tam ve eksiksiz anlaşıyor siz çocuğunuza iş bulamazken bazı babalarının liyakatli evlatları mecliste hemen iş buluyor

2
0
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CAN Işık:

Onlara çalışıyoruz

0
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