Türkiye, Bolivya'nın Yeni Devlet Başkanı'nın Yemin Töreninde Temsil Edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Bolivya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın yemin törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Gümrükçü, Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Paz'ın ülkenin yönetimsel başkenti La Paz'da düzenlenen yemin törenine iştirak etti.