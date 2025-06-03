Türkiye Birincisi Öğrenciye Ödül

Türkiye Birincisi Öğrenciye Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Emir Ali Dişlioğlu'nu ödüllendirerek başarılarını kutladı.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincisi olan Emir Ali Dişlioğlu'nu ödüllendirdi.

Dişlioğlu'nu makamında ağırlayan Aydın, öğrencinin çalışmalarının karşılığını aldığını ve Türkiye birincisi olarak hem ailesini, hem öğretmenlerini gururlandırdığını söyledi.

Mehmet Akif Ortaokulu 5/D sınıfı öğrencilerinden Dişlioğlu'nun sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını belirten Aydın, "Öğrencimizi tebrik ediyor, eğitiminde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaymakam Aydın, Dişlioğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

Aracını tamir ediyor zannettiler, vefat ettiği anlaşıldı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Şansal Büyüka Ali Koç'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah...

Şansal Büyüka Ali Koç'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.