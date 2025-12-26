Haberler

Tbb, Avukatlık Mesleğini Hedef Alan Haberler Hakkında Basın Konseyi'ne Başvuruda Bulundu

Güncelleme:
Türkiye Barolar Birliği, avukatlık mesleğini hedef alan ve gerçekleri çarpıtan haberler hakkında Basın Konseyi'ne başvurdu. TBB, avukatlık mesleğinin Anayasa ile güvence altına alındığını vurgulayarak, bu tür yayınların mesleğe zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatlık mesleğini hedef alan haberleri Basın Konseyi'ne şikayet etti. TBB'den yapılan açıklamada "Avukatlık; Anayasa ile güvence altına alınmış, savunma hakkının vazgeçilmez unsuru olan ve kamu hizmeti niteliği taşıyan bir meslektir" denildi.

TBB, avukatlık mesleğini hedef alan haberler hakkında Basın Konseyi'ne başvuruda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümlerinde yapılan düzenlemeleri içeren ve 25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun maddelerine ilişkin olarak, bazı basın ve yayın organlarında gerçeğe aykırı ve avukatlık mesleğini hedef alan yayınlara yer verilmiştir. Söz konusu yayınlarda, yasal düzenlemeler çarpıtılmış; habercilik üslubuyla bağdaşmayan, avukatları kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya, mesleğin onurunu ve kolektif itibarını zedelemeye yönelik bir dil kullanılmıştır.

Avukatlık; Anayasa ile güvence altına alınmış, savunma hakkının vazgeçilmez unsuru olan ve kamu hizmeti niteliği taşıyan bir meslektir. Avukatlık mesleğini, Basın Meslek İlkeleri ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde yer alan etik ilkelere aykırı biçimde hedef alan söz konusu yayınlar hakkında Basın Konseyi'ne şikayette bulunulmuştur."

