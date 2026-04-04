Türkeş'in kızından çok konuşulacak iddia: Babamın mezarını ziyaret etmemiz engellendi, yanımdaki polis darp edildi

Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş’in mezar ziyaretinin engellendiğini ve yanında bulunan polisin darp edildiğini öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yıl dönümünde mezar ziyaretinin engellendiğini belirterek, kendisine eşlik eden polis memurunun da darp edildiğini öne sürdü.

"DEVLETİN RESMİ POLİSİ DARP EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, ziyaret sırasında yaşananlara tepki gösterdi. Türkeş Taş, “Babam Başbuğ Türkeş’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi. Yanımda bulunan devletin resmi polisi darp edildi. Biri 10, biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı” ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN ORTASINDA GÜVENDE DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Ayyüce Türkeş Taş "Ankara’nın ortasında güvende değiliz, nerede devlet?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (7)

aydın ay:

Resmi görevli dışında kimse olmamalı aile bireylerini mezar ziyaretinden alıkoymak nedir.

Cece Cece:

pkk ortakları engellemiş

6ym5fnc7cn:

pek inanmadım

Emir Emir:

ESKİDEN MHP'Lİ LER,ÜLKÜ OCAKLARI ÜYELERİ POLİSE SAYGI DUYARDI 2010 YILINDAN SONRA POLİSE SALDIRIR,POLİS DARP EDER OLDULAR.

Elkin Kuset:

Gundemde bir bu eksikti? Mezarliga gitmek icin, yaninda polisle mi gidiyorsun? Belkide Raki icen yoneticiler seni engeledi? Arastirilsin…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

