Türkeş'in kızından çok konuşulacak iddia: Babamın mezarını ziyaret etmemiz engellendi, yanımdaki polis darp edildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yıl dönümünde mezar ziyaretinin engellendiğini belirterek, kendisine eşlik eden polis memurunun da darp edildiğini öne sürdü.

"DEVLETİN RESMİ POLİSİ DARP EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, ziyaret sırasında yaşananlara tepki gösterdi. Türkeş Taş, “Babam Başbuğ Türkeş’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi. Yanımda bulunan devletin resmi polisi darp edildi. Biri 10, biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı” ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN ORTASINDA GÜVENDE DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Ayyüce Türkeş Taş "Ankara’nın ortasında güvende değiliz, nerede devlet?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

