Sinop'ta samuray arıları doğaya salındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ilçeye bağlı Ayaz, Düzköy, Hacı ve Oymayaka köylerindeki fındık bahçelerine samuray arısı bırakıldı.
Yetkililer, tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olan istilacı zararlı kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA