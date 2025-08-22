Türkeli'de Kaçak Su Kullanımıyla Mücadele İçin 92 Haneye Su Sayacı Takıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kaçak su kullanımını önlemek ve su yönetimini daha verimli hale getirmek amacıyla 92 haneye su sayacı takıldı.

Sinop Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan su sayacı montajlarının ardından Türkeli Kaymakam Vekili Ahmet Çelik Hacı Köyü'nde, ziyaretlerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Çelik, uygulamanın su tasarrufu ve adil kullanım açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çelik, daha sonra yapımı devam eden Hacı Köyü Sosyal Tesisleri'ni de incelemelerde bulundu.

Çelik, temasları sırasında vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan hizmetlerin köy halkı için önemine dikkat çekti.