Haberler

"Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı

'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından halk pazarında kurulan stantta vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı, hareket yaşı ölçüldü ve broşür dağıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından halk pazarında kurulan stantta vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşların hareket yaşı ölçülürken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor