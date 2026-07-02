"Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından halk pazarında kurulan stantta vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı, hareket yaşı ölçüldü ve broşür dağıtıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.
Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından halk pazarında kurulan stantta vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi anlatıldı.
Etkinlik kapsamında vatandaşların hareket yaşı ölçülürken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan