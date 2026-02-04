Haberler

Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi

Türkeli'de 'Bayrak Sevgisi' temalı program düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanının katılımıyla 'Bayrak Sevgisi' temalı bir program gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteri büyük ilgi gördü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi.

Helaldı İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Bayrak Sevgisi" temalı gösteri sunuldu.

Etkinliğin ardından Kaymakam Kandemir ve Belediye Başkanı Şahin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi