Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanının katılımıyla 'Bayrak Sevgisi' temalı bir program gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteri büyük ilgi gördü.
Helaldı İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri katıldı.
Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Bayrak Sevgisi" temalı gösteri sunuldu.
Etkinliğin ardından Kaymakam Kandemir ve Belediye Başkanı Şahin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel