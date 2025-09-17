Türkeli'de Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Hasara Yol Açtı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir bahçede çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, evde hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bahçede başlayan ve eve sıçrayan yangında hasar oluştu.
İlçenin Topyeri mevkisinde bir bahçede ot yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçenin yanındaki eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürüldü, evin ahşap eklentisi ve çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel