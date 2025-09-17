Haberler

Türkeli'de Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Hasara Yol Açtı

Türkeli'de Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Hasara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir bahçede çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, evde hasar meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bahçede başlayan ve eve sıçrayan yangında hasar oluştu.

İlçenin Topyeri mevkisinde bir bahçede ot yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçenin yanındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldü, evin ahşap eklentisi ve çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.