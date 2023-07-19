Türkbükü Koyu'nda Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla Türkbükü Koyu'nda yapılan deniz dibi etkinliğinde 200 kilogram katı atık ve çöp çıkartıldı. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte belediyeye bağlı 10 dalgıç kentin ünlü sosyetik koyu Türkbükü'nde dalış yaptı. Yaklaşık 2 saat süren dalışın ardından tekneye yüklenen katı atıklar karaya çıkarıldı. Plajda denize giren ve güneşlenen vatandaşlar çıkan atıklar karşısında şaşkınlık yaşadı. Belediye ekipleri tarafından atıklar ayrıştırılarak katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla Türkbükü Koyu'nda yapılan deniz dibi etkinliğinde 200 kilogram katı atık ve çöp çıkartıldı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte belediyeye bağlı 10 dalgıç kentin ünlü sosyetik koyu Türkbükü'nde dalış yaptı. Yaklaşık 2 saat süren dalışın ardından tekneye yüklenen katı atıklar karaya çıkarıldı. İçerisinde sandalye, alkol şişeleri olmak üzere 200 kilogram katı atık toplandı. Plajda denize giren ve güneşlenen vatandaşlar çıkan atıklar karşısında şaşkınlık yaşadı. Belediye ekipleri tarafından atıklar ayrıştırılarak katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

Denizde çıkan atıklardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Denize mavi yakışır' sloganıyla 9'uncusunu yaptığımız ve bu yıl ilki Türkbükü sahilinde başlayan deniz dibi temizliğimiz yapılmıştır. Dalgıçlarımızla beraber yaptığımız etkinliğimizde deniz dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve maalesef üzüldük. Duyarlılığı ve farkındalığı yaratmak açısından bu etkinlik bütün koylarımızda devam edecek dedi.