TÜRKAV'dan Beypazarı Kaymakamı Coşkun'a Ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ve Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u ziyaret etti.

TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Korkmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

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