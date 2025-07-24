TÜRKAV'dan Beypazarı Kaymakamı Coşkun'a Ziyaret

TÜRKAV'dan Beypazarı Kaymakamı Coşkun'a Ziyaret
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TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ve Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u ziyaret etti.

TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Korkmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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