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Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi Konseri Sanatseverlerle Buluşuyor

Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi Konseri Sanatseverlerle Buluşuyor
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Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın filmlerindeki şarkılar, senfonik yorumla ATO Congresium'da düzenlenecek konserle sanatseverlere sunulacak. Orkestra şef Rustam Rahmedov, bu projede eski ve yeni nesilleri birleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Türk sinemasının Sultanı" Türkan Şoray'ın sinema filmlerindeki şarkılar, senfonik yorumla "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde sanatseverlerle buluşuyor.

ATO Congresium'da bugün düzenlenecek konserin orkestra şefi Rustam Rahmedov, AA muhabirine konsere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkan Şoray'ın sanatçı kişiliğinin, filmlerinin ve filmlerdeki şarkıların nesilleri birleştirdiğini, sanatseverleri bir araya getirdiğini belirten Rahmedov, "Eski nesilden bu nesile manevi ve sanatsal değerleri aktarmak için Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi önem taşıyor. Bu projeler yaşadıkça bu aktarış devam edebiliyor." diye konuştu.

Rahmedov, Yeşilçam şarkılarının Avrupa ve Türk müziği sentezi içerisinde yapıldığına işaret ederek, bu yıllardaki aranjman çözümlerinin elektronik müzik tarzında olduğunu ve senfonik hale getirilmesinin müzik kalitesini yükselttiğini anlattı.

İstanbul'da haziranda yaptıkları konseri, ikinci kez sunmanın heyecanı içinde olduklarını dile getiren Rahmedov, şöyle konuştu:

"Yeşilçam şarkılarında hem türkü hem de rock müziği formları var. Senfonik aranjmanlar Yeşilçam şarkılarına değer katıyor, şarkılar daha güzelleşiyor ve daha geniş bir kitleye hitap edebiliyor. Harika müzisyenlerle bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çalışan arkadaşlarla bu projeyi yapmaktan çok memnunuz. Umuyorum Ankaralı sanatseverler de keyif alacak."

Rahmedov, konserde aralarında "Devlerin Aşkı", "Artık Sevmeyeceğim" ve "Azize"nin de bulunduğu Türkan Şoray'ın filmlerinden 16 şarkının seslendirileceğini bildirdi.

"Onunla el ele tutuşup, şarkı söylemek çok büyük mutluluk"

Proje koordinatörü ve konserin solistlerinden Melis Kızılaslan ise yapımcı Cemalettin Kömürcü'nün, Türkan Şoray'ı bu kez konserde sanatseverlerle buluşturmak için projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Zeynep Burcu Altınel, Hande Everes ve kendisinin şarkıları seslendirdiğini belirten Kızılaslan, "Türkiye'de pek çok Yeşilçam film müziği yapıldı, fakat konserimizde senfoniye yakın şarkıları seçtik, herkesin sevdiği şarkıları da senfoniye uygun yeniden düzenlettirdik. Umarım Ankaralılar severek dinler." dedi.

Kızılaslan, yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Türkan Şoray'a büyük bir ilgi olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Türkan Şoray ile aynı sahnede olmak müthiş bir duygu, onunla el ele tutuşup, şarkı söylemek çok büyük mutluluk tüm orkestra için." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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