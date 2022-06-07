Türk YouTuber dünyanın en derin havuzuna daldı - Haberler

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Türk YouTuber dünyanın en derin havuzuna daldı

Shiftdelete - Güncel
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Türk YouTuber dünyanın en derin havuzuna daldı

10 milyona yakın abonesi bulunan Orkun Işıtmak, Dubai'de dünyanın en derin havuzuna daldı. İşte 60 metre derinliğindeki havuz!

Türk YouTuber'lar son dönemde dikkat çekici içerikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Her içerik üreticisi kendine özgü videoları ile ön plana çıkarken, dünyada herkesin yapması mümkün olmayan aktivitelerin gerçekleştirildiği videolar oldukça dikkat çekiyor. 10 milyona yakın abonesi bulunan Orkun Işıtmak, Dubai'de dünyanın en derin havuzuna dalarak bu videolara bir yenisini daha ekledi.

60 metre derinliği ve 14 milyon litre su hacmi ile Guiness tarafından dünyanın en derin havuzu seçilen Deep Dive Dubai'de roketler ile benzer bir filtreleme sistemi kullanılıyor. Havuzun camlarının kalınlığı 30 cm seviyesine ulaşırken, boşaltığında tekrar dolmasının 45 güne kadar sürdüğü belirtiliyor. 367 tankere ev sahipliği yapan havuzda soyunma odasından, restauranta kadar ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor.

Orkun Işıtmak, Deep Dive Dubai'ye daldı

Neredeyse milyar dolar seviyesinde maliyeti olan havuzda, günlük ortalama 40 – 50 dalış yapıldığı belirtiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu havuzda dalış yapmak için dalış lisansına sahip olmanız gerekiyor ve 60 metreye doğrudan inmek mümkün değil. Bugüne kadar sadece 3 eğitmenin havuzun dibine yani 60 metreye ulaştığı açıklandı. Bu derinliklerde vurgun yeme ihtimali oldukça yüksek.

Şimdi sözü daha fazla uzatmadan, sizleri dünyanın en derin havuzu ile baş başa bırakalım.

Shiftdelete / Güncel

Orkun Işıtmak Dubai Güncel Haberler

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