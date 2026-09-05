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Türk Yıldızları Bükreş'te Gökyüzünü Süsledi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında yaptığı gösteri uçuşundan görüntü paylaştı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında yaptığı gösteri uçuşundan görüntü paylaştı.

Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizden aldığımız güçle, ay yıldızlı bayrağımızı Romanya semalarında gururla dalgalandırdık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Romanya semalarındaki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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