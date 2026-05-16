Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çorum'da gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Millet Bahçesi semalarında yapılan gösteri vatandaşlardan ilgi gördü.

Parkı dolduran vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi, uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ay yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Uçakların duman bırakarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
