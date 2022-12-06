TÜRK YILDIZLARI'NA AİT UÇAĞIN DÜŞMESİNE DAİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da olay yerinde inceleme yaptı.

Paraşütle atlayarak kurtulan Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barboras Civelek'in, kontrol amaçlı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süre daha gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi. Pilot Civelek'in İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023 yılında yapacağı gösteriler için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.