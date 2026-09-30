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Türk Yıldızları, Malatya'da gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi

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Türk Yıldızları, Malatya'da gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanarak kent merkezi üstünde prova uçuşu yaptı. Tim, cuma günü saat 17.50'deki gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi üstünde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de yapacağı gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.

Kaynak: AA
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