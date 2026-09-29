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Türk Yıldızları, Malatya'da 2 Ekim'de saat 17.50'de gösteri uçuşu yapacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri öncesi kentte çevre tanıma uçuşu yapan tim, yarın prova yapacak ve cuma saat 17.50'deki gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Gösteri uçuşu öncesi hazırlıklarını sürdüren Türk Yıldızları, kentte çevre tanıma uçuşu yaptı.

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi ve Beydağı eteklerinde uçuş gerçekleştirerek gösteri yapacağı bölgeyi havadan tanıdı.

Yarın prova uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de gerçekleştireceği gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.

Kaynak: AA
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