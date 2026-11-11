Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Girne'de gösteri uçuşu yapacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Girne'de gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet coşkusu bu kez Girne semalarında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, coşku ve gururla Girne semalarındayız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, KKTC yerel saatine göre yarın saat 10.30'da çevre tanıma, 13 Kasım Cuma saat 15.30'da prova, 15 Kasım Pazar saat 15.30'da gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA