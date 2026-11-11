Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Girne'de gösteri uçuşu yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik kapsamında çevre tanıma uçuşu yarın 10.30'da, prova 13 Kasım Cuma 15.30'da, gösteri uçuşu 15 Kasım Pazar 15.30'da yapılacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Girne'de gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet coşkusu bu kez Girne semalarında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, coşku ve gururla Girne semalarındayız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, KKTC yerel saatine göre yarın saat 10.30'da çevre tanıma, 13 Kasım Cuma saat 15.30'da prova, 15 Kasım Pazar saat 15.30'da gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar36

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

'AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı' iddiasına yalanlama

AK Parti çalışanlarıyla ilgili fon iddiası! Açıklama geldi
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Felakete davetiye çıkaran anlar kamerada
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu12

Ve büyük aşk bitti!
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır