Türk Yerel Hizmet-Sen Osman Yağmur'u Yeniden Seçti

Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Yağmur yeniden seçildi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, yeniden başkan seçilen Yağmur, katılımcılara teşekkür etti.

Yağmur, "Türk Yerel Hizmet-Sen olarak, yerel yönetimlerde çalışan emekçilerimizin haklarını korumak, alın terinin karşılığını almak ve kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yağmur, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde kamu çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı bir sendikacılık anlayışını sürdüreceklerini, üyelerin sesi ve güvencesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, konuşmasında belediyelerde yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Biz belediyelerde diğer sendika şube başkanlarımızla beraber yeni bir döneme gireceğiz. Hepiniz emin olun, bugünden itibaren daha fazla çalışacağız." dedi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden ise Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Yaklaşık 2 yıldır Filistin halkına zulmeden İsrail'in yaptığı soykırımı lanetliyorum. Hepinizin desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını biliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.