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Türk Yardım Kuruluşları Gazze Şeridi'ne Yardım Göndermeye Başladı

Türk Yardım Kuruluşları Gazze Şeridi'ne Yardım Göndermeye Başladı
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Türk yardım kuruluşları, Ürdün'ün başkenti Amman'daki BM depolarında bulunan yardımları, Gazze Şeridi'ne ulaştırmak üzere tırlara yüklemeye başladı. Yardımlar, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle yola çıkıyor.

Türk yardım kuruluşlarının Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler (BM) depolarında bulunan yardımları Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere gönderdiği yardımlar, ateşkesin yerel saatle 11.15'te (TSİ 12.15) yürürlüğe girmesiyle Ürdün'den yola çıkıyor.

Yardımları organize etmek için Amman'da bulunan Yeryüzü Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Yasir Feten'in AA'ya yaptığı açıklamaya göre, 2024'ün sonunda Gazze Şeridi için toplanan yardımlar, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Türk yardım kuruluşlarının, 15 ayı aşkın süredir İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere yardım ulaştırabilmek için harekete geçtiğinin altını çizen Feten, uzun süredir Birleşmiş Milletler'in Amman'daki depolarında tutulan yardımların bugün Gazze'ye yollanacağını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım gönderen kuruluşların, Yeryüzü Kalkınma, Yeryüzü Doktorları, Deniz Feneri, Umuda Koşanlar, Tebessüm, Hak İnsani Yardım dernekleri olduğu kaydedildi.

İsrail, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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