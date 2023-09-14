- Türk yardım ekipleri Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım için gönderdiği AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor.

- Türk yardım ekipleri Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor

TOBRUK - Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım için gönderdiği AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinden ardından bölgeye ulaşan AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri tarafından sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentine kurdukları Sahra Hastanesinde, bölge halkına sağlık hizmeti verilirken, bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri de yapan UMKE ekipleri sağlık taramalarını da artırarak devam ediyor.