5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da hayat kabusa döndü

Türk ve Yunan Heyetlerinden Olumlu GAÖ Toplantısı

Türk ve Yunan Heyetlerinden Olumlu GAÖ Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında Selanik'te gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının olumlu bir havada geçtiğini açıkladı. Taraflar, 2025 yılı için mutabık kalınan önlemleri gözden geçirirken, 2026 yılı uygulama planını da ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının olumlu havada gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasında GAÖ toplantısının yeni turunun, Selanik'te Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.