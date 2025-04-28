Türk ve Yunan Heyetlerinden Olumlu GAÖ Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının olumlu havada gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasında GAÖ toplantısının yeni turunun, Selanik'te Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir."