Haberler

Türk ve Polonyalı Dışişleri Bakan Yardımcıları NATO Zirvesi'ni Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ve Mehmet Kemal Bozay, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ile ayrı ayrı görüşerek, NATO Zirvesi ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü ve Bozay, Zalewski ile görüştü.

Gümrükçü ile Zalewski arasındaki görüşmede, gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündeminde yer alan konular, NATO-AB işbirliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkıları ele alındı.

Bozay ile Zalewski ise Polonya ile ikili ilişkileri ve güncel bölgesel konuları görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar

Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.