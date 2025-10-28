Türk ve Polonyalı Dışişleri Bakan Yardımcıları NATO Zirvesi'ni Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü ve Bozay, Zalewski ile görüştü.

Gümrükçü ile Zalewski arasındaki görüşmede, gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündeminde yer alan konular, NATO-AB işbirliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkıları ele alındı.

Bozay ile Zalewski ise Polonya ile ikili ilişkileri ve güncel bölgesel konuları görüştü.