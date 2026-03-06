Haberler

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) -Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
