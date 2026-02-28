Haberler

Diplomatik Kaynaklar: İran'a giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir

Güncelleme:
Bölgedeki gelişmeler sonucunda Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlanmış ve uçuşlar iptal edilmiştir. Diplomatik kaynaklar, İran ile sınır kapılarının açık olduğunu ve konsoloslukların 7/24 hizmet verdiğini duyurdu.

DİPLOMATİK Kaynaklar, "Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir. Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran ile olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır" açıklamasında bulundu.

Diplomatik Kaynaklar, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Türk vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerin ve Başkonsoloslukların tam kadro görev başında olup çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte olduğu belirtildi.

7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtlamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamakta olduğu bildirildi. Bölgeye giden tüm uçuşların iptal edildiğinin duyurulduğu açıklamada, "İran ile olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır. Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır. Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
