Haberler

Pakistan'daki Türklerden 300 yetime iftar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazan dolayısıyla İslamabad'daki Anjum Fazlul İslam Yetimhanesi'nde 300 yetime iftar verdi. Programa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı ve iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazan dolayısıyla başkent İslamabad'daki Anjum Fazlul İslam Yetimhanesi'nde kalan 300 yetime iftar verdi.

Başkente düzenlenen programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Neziroğlu, iki ülke arasındaki bağlara vurgu yaparak, eğitim alanındaki işbirliği ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

Neziroğlu, "Büyükelçi olmanın yanı sıra sizin bir ağabeyinizim." diyerek Türkiye ile Pakistan'ın tarih boyunca her zaman birbirinin yanında olduğunu ifade etti.

İki ülkenin kaderinin bir olduğunu vurgulayan Neziroğlu, "Kurtuluş Savaşı döneminde bu toprakların Müslümanlarından büyük destek gördük. Ne zaman bir deprem veya sel felaketi yaşasak yardıma ilk koşan ülke Pakistan olmuştur, aynı şekilde Pakistan bir zorluk yaşadığında da Türkiye her zaman ilk yardıma gelen ülkedir." dedi.

Neziroğlu ayrıca, öğrencilere hayatlarının en kritik döneminde olduklarını hatırlatarak derslerine çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Türkiye'nin sağladığı eğitim imkanlarına dikkati çeken Neziroğlu, her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 200'den fazla burs tahsis edildiğini belirterek bu bursların konaklamadan yemeğe ve aylık harçlığa kadar tüm ihtiyaçları kapsadığını hatırlattı.

İftar programında yetim çocuklarla yakından ilgilenen Türk vatandaşları, ramazan sevincini birlikte yaşadı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı

Sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı