Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi Haziran'da Yapılacak

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yeni merkez konseyinin belirleneceği kongrede mevcut TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, iki dönem başkanlık yaptığı gerekçesiyle yeniden aday olmayacak.

TTB'nin 76. Büyük Kongresi, 28 Haziran'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salon'unda Sıhhiye'de yapılacak. Kongrenin ilk günü divan seçimi, gündemin okunması, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın açılış konuşması ile başlayacak.

Kongrenin ikinci günü ise çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesiyle devam edecek. İkinci gün ayrıca TTB'nin 2024-2026 dönemi için aday başvuruları alınacak. Üçüncü gün ise seçim yapılacak. Seçim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak.

Mevcut TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 dönem başkanlık görevini yürüttüğü için bu dönem için başkanlık için aday olamayacak.

TTB seçimlerinde henüz yarışacak aday listesi ortaya çıkmadı.