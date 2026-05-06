Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'nda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze gibi bölgesel konuları ele aldıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Fidan, NSosyal hesabından, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık ettiklerini belirten Fidan, ilgili bakanlık ve kurumların da katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirdiklerini ve ikili ilişkileri kurumsal bir çerçevede ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları da görüştükleri toplantı kapsamında, "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı da imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını dileyerek, Bin Ferhan ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi

Dünya medya devinin kurucusu hayatını kaybetti
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi

Dünya medya devinin kurucusu hayatını kaybetti
Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk şok

Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi