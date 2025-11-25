Türk Sivil Toplum Örgütleri, Şükran Günü'nde New York'ta Pizza İkram Etti

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütü (STK) üyeleri, Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yüzlerce kişiye pizza ikram etti.

Türk sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesindeki Türk kökenli polisler tarafından kurulan Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği (TALES) üyeleri, New York'un Times Meydanı'nda Şükran Günü etkinliği düzenledi.

TASC ve TALES işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Şükran Günü dolayısıyla Türk kökenli NYPD polisleri ve bazı Türk vatandaşları, soğuk havada yüzlerce kişiye pizza ikram etti.

TASC tarafından yapılan açıklamada, "Bu gönüllülük çalışmasıyla, Amerika'daki Türk toplumunun dayanışma kültürü bir kez daha vurgulanırken, Şükran Günü'nün temsil ettiği birlik ve yardımlaşma ruhu geniş kitlelerle paylaşıldı." ifadesine yer verildi.

Times Meydanı'ndaki tezgaha uğrayan New Yorklulara ücretsiz pizza dilimleri servis edilirken, arka tarafta yer alan dijital ilan kamyonunun ekranında, "Happy Thanksgiving" yazan Şükran Günü kutlama mesajı paylaşıldı.

ABD'de ilk kez 1621 yılında kutlanan Şükran Günü, tüm aile üyelerini bir araya toplayan bir bayram olması dışında Noel alışverişi sezonunun habercisi olarak da biliniyor.