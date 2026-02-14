Haberler

MSB'den NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'nda üstün imkan ve kabiliyetlerini gösterdiğini duyurdu. TCG Anadolu'dan havalanan TB-3 SİHA'lar, belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatta görev alan kara, deniz ve hava unsurlarıyla üstün imkan ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ettiği belirtildi.

TCG Anadolu'da konuşlu TB-3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve görevlerini başarıyla tamamlayarak gemiye döndüğü ifade edildi.

Tatbikata ilişkin bir diğer paylaşımda ise "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır." ifadelerine yer verildi.

Steadfast Dart-2026 kapsamında 2 bin personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
