Türk Savunma Sanayisi Dünya Basınında Övgü Aldı

Batı basını, Türkiye'nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi ve Deniz Kuvvetleri için inşa edilen açık deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'ı övgüyle değerlendirdi. Savunma sanayisindeki başarı ve yerlilik oranı vurgulandı.

BATI basını, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından yürütülen Milli Gemi (MİLGEM) projesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen açık deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'dan övgüyle bahsetti.

Savunma sanayi alanındaki en büyük medya kuruluşları, Türkiye'nin savunma projelerini yakından takip ediyor. Avrupa basınının en önemli analistleri, Pakistan MİLGEM projesi ile Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen açık deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'ı farklı açılardan değerlendirdi.

'DÜNYADA ÖRNEĞİNE AZ RASTLANIR' VURGUSU

Avrupa'nın en büyük savunma analiz haber platformu olan EDR'de, Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri'nin savunma sanayisini koordine ederek, özellikle Pakistan ve Türkiye'de programın başarılı inşasına dikkat çekildi. EDR'de yer alan yazılarda, dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen projenin sorunsuz yürütülmesi ele alındı. Aynı dergide çıkan ikinci bir yazıda ise Türkiye'nin dünya üzerinde örneğine az rastlanır bir şekilde OPV dizaynlarını geliştirip, inşa ettiğine değinildi. Askeri fabrika ve tersanelerin uluslararası ve ulusal pazarlarda milli savunma sanayisinin geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurulan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT'ın, yaklaşık 9 ay içinde gemi tasarımını ve kritik tasarım aşamasını tamamlayarak geçtiğimiz aylarda gemileri denizle buluşturduğu kaydedildi.

Amerikalı Savunma Sanayi Analisti Chris Cavas da yakın zamanda yayınladığı podcast yayınında, ASFAT'ın 5 senede dünyanın önde gelen etkili savunma şirketleri arasına girmesinin, şirketi bölgesel satışlar konusunda öne çıkardığını vurguladı.

'YERLİLİK YÜZDE 80'E ULAŞTI'

Savunma sanayi alanındaki bir diğer büyük medya kuruluşu Shephard'da çıkan yazıda ise ASFAT'ın, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa ettiği yeni OPV'lerdeki sistemlerin sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 75 yerli ekipman payına sahip olan Ada ve İstanbul sınıfıyla karşılaştırıldığında yüzde 80'inin milli üretim olacağının altı çizildi. Türkiye'nin deniz platformlarındaki inşa süreçlerindeki başarısına yer veren Batı merkezli basın kuruluşları, gemilerde kullanılan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE ve TÜBİTAK imzası taşıyan silah sistemlerinin detaylı analizlerine de yer verdi.