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Türk Sağlık-Sen Boyabat'ta Ebeler Günü ve Hemşireler Haftasını kutladı

Türk Sağlık-Sen Boyabat'ta Ebeler Günü ve Hemşireler Haftasını kutladı
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Boyabat ilçesinde Ebeler Günü ve Hemşeriler haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen tarafından program düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Ebeler Günü ve Hemşeriler haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen tarafından program düzenlendi.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türk Sağlık-Sen Sinop Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Erkeç, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası nedeniyle bir arada olduklarını söyledi.

Sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmezleri ebe ve hemşirelerin gününü kutlayan Erkeç, "Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi mücadelemiz devam etmekte olup, bundan sonra da her daim yanlarında olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından eğlence düzenlendi.

Programa, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel, Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Enes Çakır, sendika üyeleri ile ilçede görev yapan ebe ve hemşireler katıldılar.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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