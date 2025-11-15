Haberler

Türk Sağlık Ekibi Kahire'deki Organ Nakli Kongresine Katıldı

Güncelleme:
Türk sağlık ekibi, Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen 'Donate Life Egypt 2025' kongresinin gala yemeğine katıldı. Gala, Kahire Kalesi'nde gerçekleştirildi ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci'ye ödül verildi.

Türk sağlık ekibi, Mısır'ın başkenti Kahire'de organ nakline ilişkin düzenlenen "Donate Life Egypt 2025" kongresinin gala yemeğine katıldı.

Kahire Kalesi'nde yapılan gala yemeğinde, dünyada organ nakli alanında önde gelen isimlerin yanı sıra Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki Türk sağlık ekibi de yer aldı.

"Donate Life Egypt" kuruluşunun başkanı Ahmed Elsabbagh'ın açılış konuşmasını yaptığı galada, Mısır'a özgü geleneksel dans gösterimi sunuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in de katıldığı gala yemeğinde, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci'ye bilimsel katkılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

