Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören Çelenklerin Şehitlik Anıtı'na sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in konuşması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Türk Polis Teşkilatının 177.
MALATYA (AA) - Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören
Çelenklerin Şehitlik Anıtı'na sunulması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in konuşması
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da tören düzenlendi.