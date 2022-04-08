Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören Çelenklerin Şehitlik Anıtı'na sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in konuşması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Türk Polis Teşkilatının 177.

MALATYA (AA) - Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören

Çelenklerin Şehitlik Anıtı'na sunulması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in konuşması

Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Ercan Dağdeviren, Malatya, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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