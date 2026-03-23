Türk öğrencilerden XI. Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda büyük başarı

Türkiye, Adige Cumhuriyeti'nde düzenlenen XI. Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda dünya birinciliği ve ikinciliği başarılarıyla dikkat çekti. 35 ülkeden öğrencilerin katıldığı organizasyonda Türk öğrenciler, farklı kategorilerde madalyalar kazandı.

Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nde düzenlenen XI. Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda dünya birinciliği ve ikinciliğini elde etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 13-18 Mart'ta gerçekleştirilen, 35 ülkeden öğrencilerin katıldığı organizasyonda farklı kategorilerde madalyalar kazandı.

Türkiye'yi temsilen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamında ülke genelinde yapılan seçme sınavlarıyla belirlenen, her biri 2 "senior" ile 2 "junior" öğrenciden oluşan 2 takım halinde toplam 8 öğrenci Türkiye'yi temsil etti.

"Senior" kategorisinde Poyraz Deniz Koçulu tam puanla dünya birincisi olarak altın madalya kazanırken Tuğra Özbey Eratlı da dünya ikincisi olarak altın madalya elde etti."

Seracettin Burak Müftüoğlu gümüş madalya, Bartu Kalkan ise mansiyonla ödüllendirildi.

"Junior" kategorisinde de Timuçin Tunç Bozkan ve Eyüp Ege Dündar bronz madalya, Demir Karslıoğlu ise mansiyon kazandı."

Takım liderliğini Murat Yoğurtçu ile Ahmet Kerem Kaya'nın yaptığı organizasyonda Türk öğrenciler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye uluslararası alanda önemli başarı sağladı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
