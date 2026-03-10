Haberler

Türk Ocağı Bilecik Şubesi Başkanı Emre Burak Güngör oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Ocağı Bilecik Şubesi'nin yeni başkanı Emre Burak Güngör oldu. Eski başkan Prof. Dr. Taner Bilgin'in yeniden aday olmamasıyla gerçekleştirilen seçimde Güngör, Türk kültürünü yaşatma misyonuyla kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmayı hedefliyor.

Türk Ocağı Bilecik Şubesi Başkanlığı görevine Emre Burak Güngör seçildi.

Mevcut başkan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in yeniden aday olmadığı seçimlerde, Türk Ocağı Bilecik Şubesi'nin yeni başkanı BŞEÜ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Güngör oldu.

Güngör, yaptığı açıklamada, Türk Ocaklarının milli kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Bilecik'te kültürel, akademik ve sosyal faaliyetleri artırmayı hedeflediklerini belirten Güngör, özellikle gençlerin Türk kültürü ve düşünce dünyasıyla daha fazla buluşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Ahırda kuduz şüphesi! Mahalle karantinaya alındı