Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Togo'da tanıtıldı

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Togo'da tanıtıldı
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Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, Togo'nun başkenti Lome'de tanıtıldı.

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, Togo'nun başkenti Lome'de tanıtıldı.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği tarafından, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Lome'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları ve iş çevrelerinin desteğiyle gala yemeği ve yemek atölyesi düzenlendi.

Programa, Togolu üst düzey bürokratlar, diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ile iş, sanat ve kültür çevrelerinden 100'ün üzerinde davetli katıldı.

Davetlilere, Osmanlı ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden tarhana çorbası, su böreği, hünkar beğendi, ev baklavası ve Sirkencebin şerbeti ikram edildi.

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Türk mutfağı klasikleri" olduğunu belirtti.

Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir ve atıksız yapısına dikkati çeken Kılıç, misafirperverliğin ve cömertliğin yemek aracılığıyla sunulduğu Türk sofralarının aile kültüründeki önemini vurguladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yemek atölyesinde ise Türk şefler, katılımcılara mantı ve irmik helvası yapımını uygulamalı olarak anlattı.

TMV Okulları öğrencilerinin sergilediği folklor gösterisi davetlilerden yoğun ilgi görürken, Lome Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler de etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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